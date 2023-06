A Pisa la Luminara di San Ranieri, spettacolo dei 100mila lumini

(ANSA) - PISA, 13 GIU - "Le novità di quest'anno sono la sostituzione delle biancherie ormai deteriorate e il recupero totale dei circa 100mila lumini". Lo ha detto l'assessore alle tradizioni della storia e dell'identità di Pisa, Filippo Bedini, annunciando che è "tutto pronto per l'appuntamento con la notte più bella per la città, quella della Luminara di San Ranieri che si svolgerà venerdì sera, vigilia della festa del santo patrono della città".

Da giorni sono iniziate le attività di allestimento delle biancherie sui 140 palazzi che si affacciano sui Lungarni. Alla manifestazione sono attesi almeno 100mila visitatori. "Ci prepariamo - ha aggiunto il sindaco Michele Conti - a celebrare l'evento più spettacolare della città che sa offrire emozioni uniche a tutti coloro che vi partecipano, pisani e turisti. In quella notte viene reso omaggio alla grandezza di Pisa e della sua storia". I 100mila lumini, sottolinea Bedini, "una volta disallestiti saranno restituiti alla ditta fornitrice che provvederà a recuperare la cera non consumata e riciclare le parti in pvc (bicchierini) e in metallo (tappi antivento): una bella notizia anche per gli aspetti legati alla tutela dell'ambiente". L'obiettivo futuro, conclude Bedini, "sarà progettare nuove biancherie per la facciata di Palazzo Pretorio e, in accordo con il ministero dei beni culturali, per quella degli Arsenali Medicei e a breve daremo il via allo studio di fattibilità per completare il percorso dai lungarni fino a piazza Duomo passando per via Santa Maria".

La Luminara affonda le sue radici nel Medioevo: il primo documento storico che ne parla risale al 1337, mentre in epoca moderna si fa risalire la ricorrenza alla festa cittadina voluta nel 1688 da Cosimo III de' Medici per celebrare la collocazione in Duomo dell'antica urna contenente il corpo di Ranieri degli Scaccieri, primo santo laico, morto nel 1161. Il 17 giugno, festa di San Ranieri, si svolgerà la regata di San Ranieri, disputata in Arno tra quattro equipaggi in rappresentanza dei quartieri storici della città (San Francesco, San Martino, Santa Maria, Sant'Antonio). (ANSA).