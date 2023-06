Marangoni, a Firenze mostra dedicata a Gianfranco Ferrè

(ANSA) - FIRENZE, 12 GIU - Una sfilata di moda con i look degli studenti più talentuosi e una mostra dedicata a Gianfranco Ferré. Così l'Istituto Marangoni di Firenze chiude l'anno accademico 2022/23, inaugurando domani all'interno del Wp Store di Firenze la mostra 'The Alchemist Of Fashion - Unveiling the Formula of Gianfranco Ferré'. Si tratta di un percorso espositivo con circa 100 pezzi tra abiti, bozzetti e appunti appartenuti al grande stilista e oggi di proprietà di Wp Archivio, che nel 2014 ha acquisito una parte dell'archivio storico di Gianfranco Ferrè (comprende, oltre alle collezioni uomo e donna, una serie di oggetti utilizzati dal designer nel corso della vita per le sue continue ricerche).

La mostra si sviluppa all'interno del negozio e nelle stanze di una storica dimora fiorentina al di sopra del negozio, seguendo cinque aree tematiche che hanno segnato la produzione artistica di Gianfranco Ferrè: tessuti, manichini, abiti, oggetti e suggestioni provenienti dai viaggi in Oriente che gli studenti hanno selezionando analizzando tutti i pezzi contenuti nell'archivio acquistato da Wp. Sempre domani presso l'Istituto di Scienze militari aeronautiche andrà in scena la sfilata di fine anno accademico con i progetti dei dieci migliori studenti del 2023: sei maxischermi posizionati sui lati creeranno effetti visivi che seguono il ritmo della musica, così ognuna delle dieci collezioni sarà accompagnata da un outfit digitale realizzato dagli studenti grazie alla tecnologia Clo3d. (ANSA).