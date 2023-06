Danza, quarta edizione del festival Nutida a Scandicci

(ANSA) - SCANDICCI (FIRENZE), 12 GIU - Il Pomario del Castello dell'Acciaiolo a Scandicci (Firenze) ospiterà dal 17 giugno al 9 luglio la IV edizione del festival di danza Nutida, con la direzione artistica di Cristina Bozzolini e Saverio Cona, prodotto da Stazione Utopia con il sostegno di Mic, Città metropolitana di Firenze, Regione Toscana e Comune di Scandicci, nell'ambito di OpenCity 2023.

La rassegna presenta spettacoli e studi nell'ora che precede il tramonto. I lavori, incentrati sul contemporaneo, sono pensati o riadattati per il Pomario del Castello dell'Acciaiolo: la IV edizione propone in 20 giorni 24 titoli, 33 repliche che includono 13 prime nazionali, 8 produzioni, 2 coproduzioni e 31 artisti under30. "E'una rassegna speciale: si spazia nella danza attraverso artisti molto differenti, da alcuni già affermati ad altri che si stanno affermando fino a giovani che si sperimentano per la prima volta - spiega Bozzolini -.

Un'occasione coraggiosa che ha portato in questi anni sempre grandi risultati. Nutida è spettacolo e scuola insieme".