Bimba scomparsa, si indaga per sequestro di persona

(ANSA) - FIRENZE, 12 GIU - Avrebbe ingerito una piccola quantità di candeggina la madre di Kataleyna, la bambina peruviana di 5 anni scomparsa da sabato a Firenze, che è stata da poco portata in ambulanza al pronto soccorso. Sul posto è intervenuto il 118 che ha poi allertato la polizia. Portata in ospedale con un'altra ambulanza anche un'amica della donna. Ieri era stato il padre in carcere a tentare il suicidio, ingerendo detersivo. Intanto un fascicolo di indagine per sequestro di persona a scopo di estorsione è stata aperto dalla procura di Firenze per la scomparsa di Kata, la bambina peruviana di 5 anni di cui non si hanno più notizie da sabato. Le indagini sono condotte dalla Dda, competente per il reato ipotizzato. In procura oggi sentita la madre come persona informata sui fatti. Senza sosta le ricerche della piccola: impiegati anche i droni. Manifestazioni a Firenze: un piccolo corteo stamani, a cui era presente la madre di Kata, ha raggiunto il tribunale dei minori, per stasera annunciata una fiaccolata.