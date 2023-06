Donne e bimbi peruviani 'Ti vogliamo a casa piccola Kata'

(ANSA) - FIRENZE, 11 GIU - Un gruppo di donne e bambine peruviane sono arrivate da Sesto Fiorentino a Firenze in via Maragliano per sollecitare a proseguire le ricerche di Kataleya, la connazionale scomparsa sabato pomeriggio dall'ex hotel Astor e per solidarizzare con la madre Kathrina esprimendole vicinanza in questo modo.

Espongono dei cartelli viola dove ci sono scritte tipo "Ti vogliamo a casa piccola", "E' una bimba indifesa di soli 5 anni aiutaci a trovarla", "Giustizia per Kata", "Todos unidos per la pequena catalegna ayudenos a encontrarla".

"Sono passate 30 ore e ancora non abbiamo notizie della piccola Kata - affermano i manifestanti - Sollecitiamo l'intervento del consolato del Perù". (ANSA).