Bimba di 5 anni scomparsa a Firenze, scattate ricerche

(ANSA) - FIRENZE, 11 GIU - Ricerche in corso da ieri a Firenze di una bambina di 5 anni, di nome Kata. La piccola, di origine peruviana, secondo quanto spiegato, si trovava in via Monteverdi, nella zona di Novoli, con la madre quando si è persa intorno alle 13. I genitori hanno sporto denuncia ai carabinieri. Quando è scomparsa indossava una maglietta bianca e pantaloni viola.

In base a quanto diffuso su fb alla ricerche partecipa la comunità peruviana a Firenze che ha organizzato gruppi da ieri sera per ritrovare la piccola. (ANSA).