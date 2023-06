Principio incendio in garage a Vernio,un fulmine probabile causa

(ANSA) - VERNIO (PRATO), 10 GIU - I vigili del fuoco del distaccamento di Vaiano (Prato), sono intervenuti questo pomeriggio intorno alle a Montepiano, nel comune di Vernio per un principio di incendio in un garage. Secondo quanto spiegato dai pompieri la probabile causa sarebbe stato un fulmine caduto nelle vicinanze dell'abitazione. Non si segnalano feriti ed ulteriori danni.

I vigili, arrivati sul posto con due mezzi, dopo essersi accertati che l'incendio era estinto, hanno provveduto con un elettroventilatore alla messa in sicurezza dei locali interessati, completamente invasi dal fumo. (ANSA).