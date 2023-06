Pitti Uomo, il guardaroba per tornare a viaggiare

(ANSA) - FIRENZE, 10 GIU - In simbiosi tra la voglia di partire e i ricordi dei viaggi passati, il guardaroba maschile per l'estate 2024 è fatto principalmente di outfit che profumano di libertà, weekend fuori porta o di gite in barca. L'atmosfera - tra molti dei brand che mostreranno le collezioni a Pitti Uomo 104 in programma dal 13 al 16 giugno a Firenze - è rilassata, con guizzi sporty-chic e tanta passione per il colore.

Il desiderio di tornare a viaggiare dopo anni di limitazioni si riflette in una moda da esploratore, avventuriero o comunque globe-trotter alla ricerca di capi pratici. Tra i capi che non mancheranno leggeri impermeabili, giacche destrutturate dal peso piuma, ma soprattutto la sahariana, che continua ad avere la sua rivincita su bomber e giacche sportive (anche in versione de-luxe da Stefano Ricci). Da Tombolini la linea Zero Gravity punta su sahariane in cotone, lino e seta e il nuovo modello Washable, lavabile in lavatrice anche a 30 gradi, sempre perfetta.

La camicia non è più sinonimo di 'business attire' ma diventa compagna di mille viaggi e si fa morbida nei volumi. A esempio da Xacus con Unfold nasce un nuovo concetto di camicia con una spalla più scesa e un giromanica generoso, pensata per essere utilizzata su una T-shirt (collo e giromanica hanno cuciture a filo ma non pinces sulla schiena). Invece WP Lavori in Corso porta a Pitti il brand americano del 1919 B.D.Baggies, dall'aspetto comodo e vissuto, perfette da mettere in valigia.

Riappare anche la polo, è in cotone svizzero quella di Windsor per le giornate sul campo da golf. Per le sere frizzanti, ecco una scelta di piumini iper-leggeri e giacchini in tessuti tecnici (jersey stretch e nylon ecosostenibili o riciclati). Da Herno la ricerca nel capospalla passa attraverso filati e materiali pregiati e tecniche di lavorazione come quella del 'double', che è di casa fin dagli anni '60. Invece da Husky original, in collaborazione con Balloon museum, nasce il modello Balloon, ovvero una giacca dal peso impalpabile, con piuma ultraleggera. E ai piedi? Torna il mocassino, anche nella versione da barca. In cuoio semplice o lavorato, si porta col calzino (anche bianco a contrasto) o senza. (ANSA).