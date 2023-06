Torna Jazz & Wine con The Manhattan Transfer, Tiromancino, Noa

(ANSA) - MONTALCINO, 09 GIU - Le stelle del jazz internazionale si accenderanno per Jazz & Wine in Montalcino: dal 18 al 23 luglio si svolgerà la 26/a edizione della rassegna che, nata dalla collaborazione tra l'azienda vinicola Banfi, la famiglia Rubei dell'Alexanderplatz Jazz Club di Roma ed il Comune di Montalcino unisce la musica jazz ed il vino di qualità.

Sviluppando la visione del suo storico direttore artistico, Giampiero Rubei, il festival si offre infatti come vetrina su ciò che l'universo internazionale del jazz propone, non disdegnando qualche incursione nel mondo del pop. Si partirà martedì 18 luglio con 'The Bossa Queen'. Al Castello Banfi arriverà Eliane Elias (piano e voce). Mercoledì 19 luglio, sarà la Mike Stern Band ad aprire i concerti nella Fortezza medioevale di Montalcino che giovedì 20 luglio, accoglierà Peter Erskine Quartet feat Alan Pasqua, Darek Oles, George Garzone.

Venerdì 21 luglio sul palco della Fortezza di Montalcino arriveranno The Manhattan Transfer con il 50th anniversary and final world tour. Suonerà 'italiana' la serata in programma sabato 22, quando a Jazz & Wine arriveranno i Tiromancino con 'Summer Tour 2023. La 26/a edizione di Jazz & Wine in Montalcino si chiuderà domenica 23 luglio con il concerto di Noa.

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21:45. (ANSA).