Torna il Calcio storico,10 e 11 giugno si giocano le semifinali

(ANSA) - FIRENZE, 09 GIU - Torna, in piazza Santa Croce, il Calcio storico fiorentino. Sabato 10 giugno, alle 19, la prima semifinale vedrà di fronte i Bianchi di Santo spirito contro gli Azzurri di Santa Croce. Domenica 11 giugno, sempre alle 19, la seconda semifinale vedrà scontrarsi i Verdi di San Giovanni contro i Rossi di Santa Maria Novella.

In occasione della partitia di domani magnifico messere sarà il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi, in segno di riconoscimento al termine della stagione agonistica. Per la partita di domenica i magnifici messeri saranno gli azzurri di rugby Lorenzo e Niccolò Cannone, atleti nati e cresciuti a Firenze e che hanno giocato insieme la partita vinta dall'Italia contro l'Australia lo scorso 13 Novembre allo stadio Artemio Franchi. La leggiadra madonna sarà Ekaterina Antropova, opposto della Savino Del Bene Volley e che nei prossimi giorni sarà, a tutti gli effetti, una giocatrice azzurra..

Il corteo partirà da piazza Santa Maria Novella alle 16,45 e poi si sdoppierà all'altezza di via Tornabuoni-Strozzi per poi riunirsi in piazza della Signoria.

Anche quest'anno è prevista una diretta per tutti coloro che non potranno essere in piazza. Le immagini saranno curate dalla società ShowLab che ha vinto il bando di gara indetto dal Comune di Firenze: le partite verranno trasmesse in diretta, per tutta la Toscana, su Toscana Tv, Canale 11 e Firenze TV, Canale 80.

Diretta anche su Dazn, per tutti gli abbonati alla piattaforma, in tutta Italia. (ANSA).