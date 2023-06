Pioggia, nuovo codice giallo a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 09 GIU - Le condizioni di instabilità che ancora caratterizzano l'area del Mediterraneo porteranno in Toscana, in particolare nella giornata di domani sabato 10 giugno, ancora possibili piogge e temporali che potranno essere anche localmente forti o molto forti, con possibili grandinate e colpi di vento. Le zone interessate saranno soprattutto quelle interne, con esclusione della costa e della Toscana nord-orientale. Per questo la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e per temporali, valido dalle 12 alle 21 di sabato 10. Per la giornata di oggi, venerdì 9 giugno, si conferma il codice verde, per tutta la regione, per possibili precipitazioni sparse sulle zone interne a anche a carattere di rovescio o breve temporale. Tra le città interessate Firenze e in provincia i comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa, con il rischio idrogeologico/idraulico nel cosiddetto 'reticolo minore' che comprende i corsi d'acqua secondari, soprattutto Ema, Mugnone e Terzolle. Secondo gli esperti del Cfr i temporali sono "più probabili sulle zone interne e nelle ore pomeridiane. Possibili forti raffiche di vento e grandinate".