Da Aci masterClass educazione stradale a Prato Film Festival

(ANSA) - PRATO, 09 GIU - Grande partecipazione per la MasterClass sull'Educazione stradale organizzata da Automobile Club Prato nell'ambito del Pff (Prato Film Festival) 2023, in occasione del 30° anniversario di fondazione dell'Ente. Nel teatro "D'Annunzio" del Convitto Cicognini, gremito dalle presenze dei ragazzi, la mattinata è trascorsa con gli interventi del Presidente AC Prato Federico Mazzoni, del Direttore Claudio Bigiarini, dell'assessore Flora Leoni, del comandante Pmpo Marco Maccioni e della Polizia Stradale di Prato. Nel corso della MasterClass sono intervenuti gli attori pratesi Luca Calvani e Francesco Ciampi, premiati da Aci, che hanno letto le due opere prime classificate del Premio letterario sulla Sicurezza Stradale "Giacomo Massoli", dedicato alla memoria di una giovanissima vittima della strada. L'idea di Automobile Club Prato, grazie alla collaborazione con Romeo Conte e il Pff, è promuovere un premio per le scuole che il prossimo anno si cimenteranno nella realizzazione di un cortometraggio sulla sicurezza stradale, partendo dalle opere del Premio Massoli. Nell'ambito della sicurezza stradale, Automobile Club Prato raggiunge ogni anno oltre 2000 ragazzi in tutta la provincia. (ANSA).