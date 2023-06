Previsti temporali fino a mezzanotte in Alto Mugello

(ANSA) - FIRENZE, 08 GIU - Avviso di codice giallo per possibili temporali sulla Romagna toscana fino alla mezzanotte di stasera. Secondo la protezione civile ci sono possibilità di "isolati temporali pomeridiani sui rilievi e nella zona dell'Alto Mugello". Sulla base di questa previsione, la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per temporali e rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, valido, per la zona della Romagna toscana fino a mezzanotte.

Invece per domani, venerdì 9 giugno, è previsto un tranquillo 'codice verde' su tutta la regione. (ANSA).