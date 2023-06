Moto: Italia; Bastianini 'sono in forma, ma nessun obiettivo'

(ANSA) - SCARPERIA (FIRENZE), 08 GIU - ''Mi sento abbastanza in forma anche se non sono ancora al 100%, però adesso so che potrò guidare rilassato, sapendo di essere in grado di ottenere certi risultati''. A parlare è il pilota Ducati di Motogp, Enea Bastianini, presente all'autodromo del Mugello per disputare il gp d'Italia, il suo primo della stagione dopo la frattura alla scapola destra rimediata nel corso della prima gara della stagione in Portogallo il 25 marzo. ''Non mi sono prefissato nessun obiettivo, voglio prima vedere come andrà domani in prova - ha proseguito Bastianini - Alla gara del Mugello tengo tantissimo perché è importante per me, anche se fino ad ora non ho mai ottenuto grandi risultati''. (ANSA).