Fiamme in ditta di confezioni a Prato, difese le case accanto

(ANSA) - MONTEMURLO (PRATO), 08 GIU - I vigili del fuoco di Prato sono intervenuti prima delle 5 per un incendio in uno stanzone adibito a confezione tessile ad Oste di Montemurlo. Le squadre, con due autobotti, hanno prima messo sotto controllo le fiamme e successivamente effettuato lo spegnimento per mettere in sicurezza l'area.

Le operazioni sono state difficili, spiegano i vigili del fuoco, per la presenza di alcune abitazioni a ridosso dell'edificio in fiamme. Sono in corso le verifiche per accertare le cause dell'incendio a cura del personale di polizia giudiziaria dei vigili del fuoco pratesi. (ANSA).