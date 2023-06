Donna trovata morta in villa a Grosseto, indagini per omicidio

(ANSA) - GROSSETO, 08 GIU - Accertamenti di procura e carabinieri a Grosseto per una donna di 76 anni trovata morta in una villa a Istia d'Ombrone. Gli investigatori indagano per omicidio. Il sostituto Giampaolo Melchionna ha detto che si tratta di un caso di "morte violenta". Secondo prime informazioni l'allarme è scattato intorno alle 9.30. La donna viveva insieme alla figlia, che è stata ricoverata in ospedale in stato di choc.

Nella dimora sono in corso i sopralluoghi dei carabinieri del nucleo di pg della procura e dei colleghi del reparto scientifico dell'Arma. La villa, secondo quanto emerge, era di proprietà di un notaio grossetano deceduto nel 2014. (ANSA).