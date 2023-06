Al Maggio torna il Falstaff di Verdi, Gatti sul podio

(ANSA) - FIRENZE, 08 GIU - A meno di due anni di distanza torna sulle scene del Teatro del Maggio fiorentino "Falstaff", l'ultimo capolavoro lirico di Giuseppe Verdi. Sul podio, nella sala grande il 16 giugno alle 19, alla testa dell'Orchestra e del Coro del Maggio il direttore principale Daniele Gatti; l'allestimento è quello del 2021, con la regia di Sven-Eric Bechtolf ripresa da Stefania Grazioli.

Altre tre le recite in programma: il 19 (trasmessa in diretta su Rai Radio 3) e 21 giugno alle 20, e il 23 giugno alle 18, che sarà offerta al pubblico con uno sconto del 50% del prezzo sui biglietti di ogni settore grazie alla Fondazione Cr Firenze. In scena un cast quasi del tutto nuovo rispetto alla scorsa edizione, nelle parti principali Michael Volle come Sir John Falstaff; Irina Lungu nella parte di Alice Ford, Adriana Di Paola come Mrs. Quickly, Claudia Huckle è Mrs. Meg Page mentre Markus Werba interpreta Ford. Nel corso delle stagioni al Maggio, spiega una nota, Falstaff è andato in scena per ben 12 volte e le recite di quest'anno cadono esattamente 90 anni dalla prima messinscena fiorentina del capolavoro verdiano, avvenuta nel maggio del 1933 diretta da Victor De Sabata per la regia di Giovacchino Forzano proprio nell'ambito del primissimo Festival del Maggio Musicale. "Insieme a Die Meistersinger von Nürnberg di Wagner, Falstaff è una delle due opere che potrei dirigere davvero ogni giorno della mia vita - ha detto Gatti -. Un'opera quasi più da recitare che da cantare: una storia in musica dove i cantanti sono parte di un progetto dove l'orchestra prende un sopravvento come raramente visto nella storia del melodramma".

