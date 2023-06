Scuolabus rubato a Poggibonsi e poi ritrovato a Siena

(ANSA) - POGGIBONSI (SIENA), 07 GIU - Uno scuolabus è stato rubato e ritrovato a poche decine di chilometri di distanza dopo un paio d'ore. E' quanto accaduto questa mattina a Poggibonsi (Siena) quando l'autista si è accorto che il mezzo non era più parcheggiato dove solitamente è posteggiato, non distante dalla caserma dei carabinieri, e si è recato immediatamente a sporgere denuncia proprio alla stazione dell'Arma. Grazie all'ausilio dei filmati delle videocamere di sorveglianza i carabinieri, coadiuvati dalla polizia municipale, hanno trovato l'autobus parcheggiato nel quartiere di Petriccio a Siena. Sono in corso gli accertamenti per risalire all'autore del furto.

"Un evento spiacevole si è trasformato in un momento di collaborazione tra istituzioni che ha consentito di ritrovare in pochissimo tempo lo scuolabus rubato" sottolinea in una nota Guido Delmirani, presidente di Tiemme, ringraziando le forze di polizia. "Ci uniamo ai ringraziamenti dell'azienda nei confronti dei carabinieri di Poggibonsi e della nostra polizia municipale" il commento del sindaco di Poggibonsi David Bussagli. (ANSA).