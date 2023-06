Legambiente, in Toscana il 51% energia elettrica con rinnovabili

(ANSA) - FIRENZE, 07 GIU - In Toscana il 51% dell'energia elettrica è prodotta con rinnovabili. E' quanto annunciato, in una nota, da Legambiente, che oggi ha diffuso dati relativi all'ultimo rapporto Comuni rinnovabili, sullo stato dell'arte della decarbonizzazione e il passaggio alle fonti rinnovabili.

La Toscana, secondo l'associazione ambientalista, fa meglio di altre regioni italiane. Nel 2021 (grazie al contributo del 33% dovuto alla geotermia) la produzione da rinnovabili è stata di 8.532 Gwh, pari al 51 % del totale dell'energia elettrica prodotta sul territorio regionale. Sono 272 i Comuni in cui è presente almeno un impianto fotovoltaico su edifici residenziali o aziendali, sui tetti di enti pubblici o privati, sospesi o a terra. Sono invece 60 i Comuni in cui è presente almeno un impianto di eolico, tra grande e minieolico, 69 i Comuni in cui è presente il mini-idroelettrico. Infine, sono 93 i Comuni in cui è presente almeno un impianto da bioenergie, che sia da biomasse solide, liquide o gassose per la produzione non solo di energia elettrica ma anche termica. Inoltre, i Comuni che si possono definire 100% rinnovabili elettrici che nel 2022 sono 113 pari al 41,5 % del totale dei Comuni presenti nella regione.

