'In my lens', reportage fotografico dall'Ucraina

(ANSA) - FIRENZE, 07 GIU - 'In my lens', reportage fotografico dal conflitto ucraico in mostra a Firenze. Dall'8 giugno al 31 luglio lo studio fotografico Sandro Michahelles, in via San Niccolò, ospita gli scatti di Niccolo Celesti Geddes.

In mostra 18 fotografie a colori, frutto del lavoro di Celesti Geddes nelle sue missioni in Ucraina: in particolare le immagini esposte sono state scattate tra i primi giorni della guerra e nell'ultima missione fino a aprile 2023. In occasione della presentazione domani dell'esposizione saranno anche proiettati due video, di cui uno montato da Eugenio Marzaioli che ha interpretato la guerra Ucraina facendo una comparazione con quella Franco Spagnola del 1808 ed aggiungendo incisioni di Goya e musiche di Luigi Dallapiccola.

Celesti, fiorentino, 43 anni, ha svolto reportage da varie parti del mondo per dedicarsi nell'ultimo anno, interamente al conflitto in Ucraina. Unisce la sua missione giornalistica a un aiuto umanitario concreto fornendo mezzi e materiali di supporto ai volontari e ai civili in Ucraina.

Il fotografo devolverà il ricavato di parte della vendita delle immagini alla raccolta fondi per le prossime missioni.

https://buonacausa.org/cause/seconda-missione-ucraina. (ANSA).