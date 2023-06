Gucci Allegoria, alta gioielleria ispirata alle stagioni

(ANSA) - FIRENZE, 07 GIU - Sono le quattro stagioni riviste in versione de-luxe a ispirare la nuova collezione di alta gioielleria Gucci allegoria, che sarà presentata domani a Firenze, a Palazzo Settimanni. La collezione è un viaggio nella bellezza della natura attraverso il mutare delle stagioni.

In primis c'è la primavera, che ispira i gioielli con l'iconico motivo Flora: tra i pezzi cult ci sono una tormalina verde taglio coussin da 226 carati con incastonatura traforata e ornata da motivi a stella e diamanti taglio baguette e una collana con una tormalina rosa taglio coussin da 161 carati, circondata da diamanti e smalto colorato a più livelli, il tutto incastonato in una catena con 72 tormaline multicolore da 88 carati che creano un effetto degradé. Poi arriva la parte dedicata all'estate con pietre come smeraldi, spinelli e tormaline Paraiba, abbinate a diamanti dalle mille sfaccettature. Con l'autunno arrivano tonalità più calde, con pietre come lo zaffiro giallo, la tormalina rosa e il granato mandarino: una collana esibisce uno zaffiro giallo da 78 carati e una colorata serie di tormaline e diamanti. Infine l'inverno, le cui atmosfere vengono riproposte da una collana caratterizzata da un opale da 92 carati. Non mancano i diamanti, che esprimono lo spirito delle festività natalizie: la maison del gruppo Kering ne presenta alcuni antichi, di taglio europeo, dai colori caleidoscopici, per evocare un fascino vintage. Tra i pezzi di maggior valore, in collezione c'è un esemplare da 10 carati, cuore di una collana con motivo floreale, la cui catena è ornata da perle di opale incise. Gli orecchini abbinati esibiscono due diamanti taglio europeo di oltre 12 carati ciascuno, circondati da opali tagliati a fiore. (ANSA).