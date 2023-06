Ferragamo, pre-primavera 2024 tra classico e lusso

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - Per la nuova collezione Ferragamo Pre-Spring 2024, il direttore creativo della maison, Maximilian Davis, esplora gli archetipi multigenerazionali della celebre famiglia italiana, interpretando i codici del guardaroba classico con la sua visione essenziale e contemporanea. "In Italia anche i capi che le persone indossano in casa possiedono una sensazione di lusso connessa alla loro artigianalità" spiega Davis -. "Questa collezione riflette l'idea del lusso attraverso un ideale di eleganza quotidiana che trovo incredibilmente attraente".

La collezione è pervasa da un mix eclettico di epoche differenti: la vita stretta degli anni Quaranta, gli accenti glamour degli anni Ottanta, il minimalismo degli anni Novanta, come un guardaroba assemblato nel corso di una vita. "Ho pensato ai pezzi intramontabili che si tramandano ai figli e ai capi che nel tempo rimangono sempre attuali" rivela Davis. I riferimenti all'archivio Ferragamo ricorrono ovunque, nel dettaglio di un torchon in metallo ripreso da una scarpa del 1956, nella fibbia in metallo ispirata a un accendino Ferragamo da una collezione lifestyle degli anni Ottanta, nelle silhouette trapuntate che ricordano una sfilata del 1999. L'heritage coesiste con il lessico distintivo di Davis, tradotto nei profili delle tute sportive così come nelle silhouette anni '50 dei micro-bomber couture. (ANSA).