Controlli sull'uso di acqua potabile per le piscine

(ANSA) - FIRENZE, 07 GIU - Prosegue per il quarto anno consecutivo la collaborazione tra Carabinieri forestali e Autorità idrica Toscana (Ait), per vigilare sul corretto utilizzo delle risorse idriche toscane, in particolare riguardo alle acque provenienti dal pubblico acquedotto. I forestali effettueranno controlli sull'uso dell'acqua potabile in piscine pubbliche e private, con l'obiettivo di ridurne lo spreco e il consumo inutile.

Nel 2022, si legge in una nota, sono stati effettuati 349 controlli sul corretto utilizzo dell'acqua potabile in piscine pubbliche e private: nel 41,26% dei casi sono state accertate irregolarità e un uso improprio della risorsa per il riempimento delle vasche, che hanno portato alla contestazione di 144 illeciti amministrativi per complessivi 114.200 euro, e anche un illecito penale.

"La Toscana deve poter ospitare con tutti i comfort i turisti che amano i nostri paesaggi - sostiene il direttore di Ait, Alessandro Mazzei -, ma serve che tutto sia sostenibile con la presenza della risorsa idrica potabile che di questi tempi deve avere come priorità l'uso per la salute e il fabbisogno umano".

Per Marina Marinelli, comandante della regione Carabinieri forestale Toscana, "l'acqua è una risorsa ambientale limitata, un bene comune da tutelare". (ANSA).