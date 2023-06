Conference: clima di festa a Praga aspettando la finale

(ANSA) - PRAGA, 07 GIU - C'è un clima di festa per le strade del centro di Praga, aspettando la finale di Conference League, che alle 21 metterà di fronte la Fiorentina e il West Ham.

Molti dei tifosi delle due squadre arrivati in città hanno trascorso la mattina a ad ammirare le bellezze della capitale ceca. Diversi si sono ritrovati in piazza della Città Vecchia, per cantare ed apprezzare uno dei prodotti tipici più celebrati di Praga, la birra, che ha aiutato le due tifoserie a fare amicizia. Presente, ma discreto il servizio di ordine pubblico.

Al momento non si sono registrate tensioni.

I tifosi del West Ham sono circa 30mila: la maggior parte di loro non entrerà allo stadio, visto che alle due squadre sono stati assegnati circa 6mila biglietti e quindi assisteranno alla partita nella fan zone, allestita in un parco della città. Sono meno, ma comunque presenti in forze, anche i sostenitori della Fiorentina. (ANSA).