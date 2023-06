Condannato a 3 anni minore coinvolto in caso Portanova

(ANSA) - SIENA, 07 GIU - Il tribunale dei minori di Firenze ha condannato a 3 anni con la sospensione condizionale della pena il ragazzo, 17enne all'epoca dei fatti, coinvolto nel caso di violenza sessuale di gruppo e lesioni a danno di una studentessa universitaria, avvenuto nel maggio 2021 a Siena, e per il quale il tribunale di Siena ha già condannato il calciatore Manolo Portanova a 6 anni. A darne notizia la stampa locale senese evidenziando come la condanna è giunta col rito abbreviato e al ragazzo sono stati concessi tutti i benefici di legge, compresa la non menzione nel casellario giudiziale. (ANSA).