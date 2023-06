A Galleria dell'Accademia di Firenze al via le aperture serali

(ANSA) - FIRENZE, 07 GIU - La Galleria dell'Accademia di Firenze torna ad aprire le sue porte al pubblico durante le calde serate d'estate: a partire dal 13 giugno fino al 31 ottobre 2023, tutti i martedì sarà possibile visitare il museo fino alle 22 (ultimo ingresso ore 21.30) e tutti i giovedì fino alle 21 (ultimo ingresso 20.30).

Un'iniziativa che è stata molto apprezzata negli anni precedenti e che consente di diluire il notevole numero di presenze che affolla la Galleria, soprattutto in questo momento dell'anno. In questa prima settima di giugno, che comprendeva il weekend del 2, è stato registrato un boom di visitatori, una media di circa 8.000 al giorno che supera del 56% gli ingressi del 2019, nel periodo corrispondente, si spiega in una nota. Le visite serali consentiranno non solo ai turisti ma anche a chi vive in città di godersi in tutta tranquillità una passeggiata notturna all'interno della Galleria dell'Accademia. In queste ore della sera, la luce delle sale cambia e, grazie alla nuova illuminazione a Led, le opere si presentano ai visitatori sotto un'altra atmosfera.

E' possibile prenotare la visita direttamente dal sito della Galleria dell'Accademia di Firenze https://www.galleriaaccademiafirenze.it/visita/# oppure telefonando a Firenze Musei. (ANSA).