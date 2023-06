Rapine a giovanissimi a Firenze, misure cautelari per 4 minori

(ANSA) - FIRENZE, 06 GIU - A seguito di indagini della Polizia coordinate dal pm dei minori di Firenze Ersilia Spena su rapine a giovanissimi avvenute a Firenze, sono stati sottoposti a custodia cautelare quattro minori presunti autori, a vario titolo, di almeno 9 colpi messi a segno nei primi mesi di quest'anno nel centro di Firenze, nella zona della stazione di Santa Maria Novella e nel quartiere di Rifredi.

In particolare il gip ha disposto il collocamento in comunità per i quattro indagati ma, una volta eseguito il provvedimento, per due di loro, allontanatisi dalle comunità fuori dalla Toscana dove erano stati portati è stato poi decisa la misura più grave del collocamento in un istituto penale per minorenni dove sono poi finiti una volta rintracciarti, a Firenze, dalla squadra mobile del capoluogo toscano.

Le rapine contestate, si ricorda dalla Polizia, avevano determinato nelle giovani vittime "stati di forte timore alla luce della violenza che avrebbe caratterizzato le condotte dei rapinatori". Le indagini che hanno portato all'individuazione dei 4 presunti autori sono state condotte in sinergia dalla terza sezione della squadra mobile fiorentina e dalla squadra di pg del compartimento Polizia ferroviaria Toscana di Firenze Santa Maria Novella. (ANSA).