Friends of Florence finanzia il restauro di 34 opere S. Casciano

(ANSA) - SAN CASCIANO DEI BAGNI (SIENA), 06 GIU - La fondazione statunitense Friends of Florence, dopo un accordo con il soprintendente Gabriele Nannetti, ha stanziato un finanziamento di 70.000 euro destinato al restauro di 34 capolavori in bronzo scoperti nella vasca sacra di San Casciano dei Bagni (Siena), anche in vista dell'esposizione al Quirinale di cui è prevista l'inaugurazione a fine giugno.

Restauratrici incaricate da Friends of Florence, dirette dalla Soprintendenza e dall'Istituto Centrale del Restauro, in particolare da Wilma Basilissi e da Laura Rivaroli, stanno riportando alla luce dettagli eccezionali sulle opere rimaste oltre 2.000 anni nel fango caldo. È un'azione lenta, spiega un comunicato, che alterna metodi di pulizia diversi e continui, e che si avvale degli studi diagnostici portati avanti da Salvatore Siano dell'Ifac-Cnr, di Marco Giamello dell'Università di Siena e di Paolo Piccardo dell'Università di Genova. Altra iniziativa collegata ai Bronzi di San Casciano dei Bagni vede Friends of Florence e l'Università per Stranieri di Siena finanziare un nuovo contratto di ricerca dedicato a Stratigrafia, contesto e scavo del Bagno Grande a San Casciano dei Bagni, progetto che permetterà di investigare a fondo il contesto di scavo. Un altro obiettivo, infine, della fondazione americana guidata da Simonetta Brandolini d'Adda è raccogliere finanziamenti per donare un laboratorio di restauro per l'area di ricerca che deve nascere a San Casciano dei Bagni insieme al nuovo museo progettato proprio come conseguenza di questa notevole scoperta archeologica. (ANSA).