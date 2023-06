Prorogata al 6 giugno l'allerta gialla per maltempo in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 05 GIU - Ancora una proroga di codice giallo per maltempo in Toscana - lo stesso dei giorni scorsi -, con previsioni di rischio idrogeologico e temporali fino alle ore 22 di domani. Lo rende noto la protezione civile spiegando che "continua la situazione di instabilità che porta piogge e temporali sparsi in tutta la regione".

Nel dettaglio "oggi, lunedì 5 giugno e domani, martedì 6 giugno, sono ancora possibilità di rovesci o temporali sparsi, localmente anche di forte intensità: i temporali sono più probabili sulle zone interne nel pomeriggio, anche se non si possono escludere isolati fenomeni sulla costa durante la notte.

Saranno possibili forti colpi di vento e grandinate". (ANSA).