Sequestrate 279 piante di papavero da oppio nel Senese

(ANSA) - SIENA, 03 GIU - Duecentosettantanove piante di papavero da oppio sono state sequestrate dalla guardia di finanza a Gaiole in Chianti (Siena). L'attenzione dei militari durante un servizio di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti è stata catturata dal particolare colore e dalla forma della pianta e del bulbo del papavero da oppio, che si distingue dal papavero comune per il colore violaceo e per il verde intenso dello stelo, spiegano gli investigatori in una nota. I finanzieri del gruppo di Siena hanno individuato il terreno sul quale erano state poste a dimora alcune aiuole, particolarmente curate, in cui erano coltivate le piante di papavero da oppio. Le attività di appostamento hanno poi consentito di identificare il soggetto che ne curava la manutenzione e la coltivazione, un 56enne, straniero, e di perquisirne l'abitazione. All'esito delle ricerche sono state rinvenute le piante da papavero da oppio coltivate, delle quali 202 nel terreno e 77 presso l'abitazione, ubicate sul balcone in fioriere protette da pannelli in plastica (per impedirne la vista dall'esterno) ed ossigenate con due apparati di ventilazione. Le spiegazioni offerte ai militari dal 56enne e dai suoi familiari sono apparse subito contraddittorie ed inverosimili, fanno sapere ancora i finanzieri. L'uomo è stato deferito all'autorità giudiziaria. (ANSA).