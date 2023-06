La nave di Emergency soccorre 29 migranti, andrà a Carrara

(ANSA) - CARRARA (MASSA CARRARA), 02 GIU - La nave di Emergency, Life Support, ha soccorso oggi un'imbarcazione partita da Sabratah, in Libia, con a bordo 29 persone tra cui 3 donne e 1 bambino. Dopo aver concluso le operazioni di salvataggio e aver informato le autorità, la Life Support ha chiesto un porto dove sbarcare i naufraghi. Il Centro di coordinamento del soccorso marittimo di Roma ha assegnato Marina di Carrara. La nave Life Support della ong Emergency attraccherà lunedì 5 giugno nel porto di Marina di Carrara coi 29 migranti soccorsi oggi davanti alla Libia. Lo rende noto il Comune di Carrara (Massa Carrara). "Anche questa volta - sottolinea la sindaca Serena Arrighi, che ha ricevuto comunicazione dalla prefettura - la nostra città si farà trovare pronta e saprà accogliere queste persone con umanità e professionalità. A coordinare le operazioni sarà, come sempre, il prefetto Guido Aprea e il Comune di Carrara sarà pronto a fare la propria parte". La Life Support tornerà così a Marina di Carrara a meno di due mesi dalla prima volta, il 19 aprile scorso quando sbarcò nello scalo 55 persone raccolte da una barca alla deriva in acque internazionali. Il 30 gennaio scorso, invece, a Marina di Carrara arrivò la Ocean Viking di Sos Méditerranée con 95 persone soccorse davanti alle coste libiche.