Italiano, ora a Praga con questo stesso entusiasmo

(ANSA) - ROMA, 02 GIU - "Oggi i ragazzi hanno portato in campo le mie parole. Presentarci a Praga con l'entusiasmo mostrato qui era il nostro obiettivo. Chiudiamo il campionato con una vittoria e con un gran girone di ritorno. Ora pensiamo all'ultima partita: difficile, ma ci volevamo arrivare con questo entusiasmo e ci siamo riusciti". Così Vincenzo Italiano, intervistato da Dazn nel dopopartita di Sassuolo-Fiorentina.

Al tecnico che viene poi fatto notare che quella viola è la squadra che ha fatto più punti negli ultimi mesi: da cosa è dipeso? "Non puoi abbandonare nessuna competizione, perché se inizi a far male ti trascini poco entusiasmo - risponde -. Noi abbiamo reso in tutte e 3 le competizioni, portando dentro tutto il gruppo e di questo siamo felici". Una battuta sulla rivale, il West Ham, nella finale di mercoledì 7 a Praga: "vincere dà fiducia, affrontiamo una squadra forte e cercheremo di fare il massimo". (ANSA).