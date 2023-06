Il maltempo torna in Toscana, temporali e rischio idrogeologico

(ANSA) - FIRENZE, 02 GIU - Torna il maltempo in Toscana.

Temporali e rischio idrogeologico, con allerta della protezione civile in codice giallo, sono previsti domani sabato 3 giugno su tutta la regione. ma c'è già meteo instabile oggi pomeriggio, soprattutto sulle zone interne e sui rilievi e nelle zone centro meridionali. Rovesci ci sono già stati nel Fiorentino, a partire dal capoluogo Firenze. Poi a partire dalla mattina del 3 giugno potranno verificarsi rovesci e temporali anche localmente forti, con vento e grandine. La sala operativa ha emesso l'avviso di codice giallo fino alla mezzanotte di domani, sabato. Per la Romagna Toscana - comuni dell'Alto Mugello il cui bacino scarica le acque di fiumi e torrenti in Romagna - è confermato l'avviso in corso, che va fino alla mezzanotte del 3 giugno.

Nel dettaglio sono previsti fenomeni a instabilità pomeridiana sulla Toscana per infiltrazioni di aria fresca in quota. Oltre alla pioggia odierna, con "cumulati medi in genere non significativi (eccetto su piccole aree)" e "massimi puntuali non elevati" e "intensità oraria forte", il bollettino prevede per domani, sabato, dalla tarda mattinata rovesci e temporali a carattere sparso sulle zone interne soprattutto sui rilievi appenninici e nelle zone centro-meridionali della Toscana.

Attesi domani, sabato, dalla tarda mattinata temporali sulle zone interne, in particolare sui rilievi appenninici e sui rilievi centro-meridionali. Sia oggi pomeriggio sia domani i temporali "potranno essere localmente forti e essere accompagnati a forti raffiche di vento e grandinate". Tra i temporali sparsi che ci sono stati sull'Appennino toscano, quello più intenso è stato in Lunigiana. Nel comune di Zeri (Massa Carrara) si è registrato un livello di precipitazioni di. Il temporale è oltre un'ora. Il temporale che c'è stato finora nel pomeriggio sui versanti nord ed est della provincia di Firenze rispetto al capoluogo ha avuto la massima intensità di precipitazione sulla collina di Santa Brigida, nei pressi di Pontassieve, con 20 millimetri piovuti in 15 minuti. Secondo le previsioni dovrebbe spostarsi sulla Piana e poi verso Prato andando ad esaurirsi. Sono possibili altri temporali nelle prossime ore, sempre secondo previsioni, pure con colpi di vento e grandinate.