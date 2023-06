Conference: Nardella, 3.000 tifosi viola a Praga senza biglietto

(ANSA) - FIRENZE, 02 GIU - "Il questore" di Firenze "ci ha informato che si parla di circa 3.000 tifosi che partiranno per Praga senza il biglietto. È un numero piuttosto significativo soprattutto se consideriamo che sono più della metà dei tifosi che invece hanno il biglietto e saranno dentro lo stadio di Praga che come sappiamo è molto piccolo. Di solito i nostri tifosi hanno sempre fatto bella figura, soprattutto se li confrontiamo con gli altri quando sono venuti a Firenze. Non ho motivo di essere preoccupato, però è chiaro che faccio volentieri un appello a far vedere come noi siamo Firenze, come noi siamo la Fiorentina, come noi abbiamo una grande tradizione di tifoseria seria, orgogliosa e corretta". Lo ha detto il sindaco di Firenze, Dario Nardella, stamani a margine di un evento in città, sulla trasferta dei tifosi viola nella capitale della Repubblica Ceca per la finale di Conference League contro il West Ham. (ANSA).