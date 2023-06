Calcio: il Pisa esonera l'allenatore Luca D'Angelo

(ANSA) - PISA, 02 GIU - Il Pisa ha esonerato l'allenatore Luca D'Angelo e tutti i componenti del suo staff. L'annuncio arriva all'indomani dell'interruzione del rapporto anche con il direttore sportivo, Claudio Chiellini. "Il presidente Giuseppe Corrado, a nome di tutta la società, tiene in particolar modo a sottolineare il cammino condiviso con Luca D'Angelo diventato con merito il secondo tecnico con più presenze nella storia del club - spiega una nota della società nerazzurra -, ma soprattutto uomo di valore e di valori al quale tutta la società rivolge i migliori auspici per il prosieguo della carriera".

Quest'anno il Pisa ha chiuso il campionato di serie B all'undicesimo posto in classifica sfiorando per una manciata di punti la partecipazione ai playoff e la possibilità di poter andare in serie A. Luca D'Angelo, che era stato esonerato alla fine del campionato 2021/2022, era poi tornato alla guida della squadra dopo sei giornate del nuovo campionato, al posto di Rolando Maran, facendo 14 risultati positivi consecutivi e risalendo vertiginosamente la classifica. Poi un nuovo momento buio dopo la sosta di campionato tra dicembre e gennaio scorsi che ha pregiudicato l'accesso ai playoff. Ora l'esonero. (ANSA).