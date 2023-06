Atletica: Golden Gala; Larissa Iapichino vince nel lungo donne

(ANSA) - FIRENZE, 02 GIU - Larissa Iapichino è 'profeta in patria'. La ragazza fiorentina ha vinto la gara del salto in lungo donne del Golden Gala a Firenze, con la misura di 6.79 realizzato nel primo balzo della sua gara. Per la 'figlia d'arte' è la prima vittoria in una riunione della Diamond League.

Il meeting dello stadio Ridolfi si chiude quindi con tre vittorie di atleti italiani, due dei quali di Firenze, Leonardo Fabbri (getto del peso) e Larissa Iapichino (salto in lungo). A loro si aggiunge Andy Diaz che nel triplo si è imposto stabilendo il nuovo record italiano con 17.75. (ANSA).