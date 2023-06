Maltempo, prolungato il codice giallo per la Romagna toscana

(ANSA) - FIRENZE, 01 GIU - Prolungato fino a tutta la giornata di domani, venerdì 2 giugno, il codice giallo per rischio idrogeologico emesso ieri dalla Sala operativa della Protezione civile regionale. Lo spiega la Regione.

Per oggi, giovedì, instabilità già dalla tarda mattina con temporali in particolare sulle zone interne. Domani dalla tarda mattinata temporali sulle zone interne, in particolare sui rilievi appenninici e rilievi centro-meridionali. Sia oggi che domani, i temporali potranno essere localmente forti e accompagnati a forti raffiche di vento e grandinate. (ANSA).