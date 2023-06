A Firenze Franchi aperto al pubblico per finale Conference del 7 giugno

(ANSA) - FIRENZE, 01 GIU - Lo stadio Artemio Franchi sarà aperto il 7 giugno per la finale di Conference League tra la Fiorentina e il West Ham. È quanto è emerso dopo l'incontro in prefettura di oggi: l'ingresso, secondo quanto appreso, sarà a pagamento, come avvenuto ieri all'Olimpico di Roma per la finale di Europa League tra il Siviglia e i giallorossi di José Mourinho.

All'interno dell'impianto verranno installati dei maxischermi.

(ANSA).