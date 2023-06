Cerbiatto ferito recuperato nel bosco dai vigili del fuoco

(ANSA) - LIVORNO, 01 GIU - Un cerbiatto ferito è stato soccorso grazie all'intervento dei vigili del fuoco in una zona impervia sulle colline alle spalle di Rosignano Marittimo (Livorno).

L'intervento dei vigili del fuoco di Livorno, si è reso necessario intorno alle 11.20 in località Poggio Pelato a seguito della richiesta da parte di un giovane ciclista che durante un' escursione si è imbattuto nel piccolo esemplare di cerbiatto che appariva ferito e in condizioni serie. II 112 ha dirottato la chiamata ai vigili del fuoco, e una squadra è giunta sul posto prendendosi cura dell'animale e trasportandolo con un mezzo fuoristrada fino alla zona delle Spianate dove è stato poi preso in carico dal personale Anpana che nel frattempo era sopraggiunto con un proprio mezzo. (ANSA).