Bomba d'acqua a Montelupo Fiorentino, allagamenti

(ANSA) - FIRENZE, 01 GIU - Circa 50 richieste di intervento per allagamenti e vuotature e per rami pericolanti sono pervenute ai vigili del fuoco del comando di Firenze a seguito delle forti precipitazioni che hanno interessato nel pomeriggio la zona di Montelupo Fiorentino (Firenze).

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, attraverso i social, ha fatto sapere che: "In 15 minuti sono caduti 32 mm di pioggia provocando allagamenti in alcune zone del territorio. Interventi in corso del sistema di Protezione civile e Vigili del fuoco nella zona di Montelupo". (ANSA).