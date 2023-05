I 24 bronzi di San Casciano finalisti all'Archaeological Award

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - Le 24 statue di bronzo, di epoca etrusca e romana, rinvenute a San Casciano sono tra le cinque scoperte archeologiche del 2022 finaliste della nona edizione dell'International Archaeological Discovery Award Khaled al-Asaad. Il Premio, promosso dalla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico e da Archeo, sarà consegnato a Paestum a novembre in occasione della XXV Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico. Le altre quattro scoperte candidate sono in Egitto, con la piramide della regina Neith; in Guatemala, in Iraq e in Turchia. In corsa ci sono le 300 bare e 100 mummie della piramide della regina Neith rinvenute nell'antica necropoli di Saqqara a Giza, a circa 30 km a sud del Cairo. Ci sono poi le tracce del più antico calendario Maya ritrovate in Guatemala e in Iraq la città dell'età del bronzo emersa dal fiume Tigri nel bacino idrico di Mosul. Segnalata anche la scoperta in Turchia, a Midyat, nella provincia di Mardin, della grande città sotterranea risalente a 2.000 anni fa. L'International Archaeological Discovery Award Khaled al-Asaad, intitolato all'archeologo di Palmira che ha pagato con la vita la difesa del patrimonio culturale, è l'unico riconoscimento a livello mondiale dedicato al mondo dell'archeologia e in particolare ai suoi protagonisti, gli archeologi, che con sacrificio, dedizione, competenza e ricerca scientifica affrontano quotidianamente il loro compito nella doppia veste di studiosi del passato e di professionisti a servizio del territorio. Con questo premio la Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico e Archeo hanno inteso dare il giusto tributo alle scoperte archeologiche attraverso un riconoscimento annuale assegnato in collaborazione con le testate internazionali media partner della Borsa: Antike Welt (Germania), arCHaeo (Svizzera), Archäologie in Deutschland (Germania), Archéologia (Francia), Current Archaeology (Regno Unito), Dossiers d'Archéologie (Francia). In occasione della premiazione sarà anche attribuito uno Special Award alla scoperta, tra le cinque candidate, che avrà ricevuto il maggior consenso dal grande pubblico nel periodo 5 giugno - 5 ottobre sulla pagina Facebook della Borsa. (ANSA).