Scuolabus esce di strada in Toscana, bambini feriti

Uno scuolabus con bambini a bordo è rimasto coinvolto in un incidente ed è uscito di di strada in provincia di Massa Carrara, in località Tecchia Rossa, tra Pontremoli e Zeri.

I 20 passeggeri sono tutti fuori dal veicolo. L'autista ea rimasto incastrato, ma poi è stato estratto dal bus. Sarebbe cosciente, secondo quanto si apprende da Autolinee toscane, l'azienda di trasporti proprietaria del bus.

Il mezzo coinvolto, è stato precisato da At, è un bus della linea extraurbana che serve anche studenti delle scuole della zona.

Tra i bambini alcuni avrebbero contusioni. Sul posto, oltre ai sanitari e ai vigili del fuoco, inviati anche 2 elicotteri dei pompieri e l'elisoccorso.