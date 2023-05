Per sfuggire a un'aggressione precipita da un edificio, ferito

(ANSA) - FIRENZE, 29 MAG - Per sfuggire a un'aggressione è precipitato dal terzo piano di un edificio abusivamente occupato, in via Maragliano a Firenze. È accaduto ieri sera, intorno alle 22,30.

Un quarantenne ecuadoriano è stato portato al pronto soccorso di Careggi e se l'è cavata con una sospetta frattura e alcune contusioni. Sul posto è intervenuta anche la polizia, ma ormai gli aggressori erano scappati. L'edificio fino al 2020 ospitava un albergo e da alcuni mesi, secondo quanto accertato, è occupato abusivamente da stranieri. Il sudamericano, secondo quanto ricostruito, inseguito nella struttura da un gruppo di altri occupanti, alcuni dei quali pare armati di coltelli, si sarebbe rifugiato prima in una stanza e poi avrebbe provato a raggiungere la strada saltando dalla finestra. Dopo un volo di circa dieci metri, è rimasto ferito.

La moglie è accorsa in strada a soccorrere il marito. A dare l'allarme sono stati i residenti, che hanno chiamato il 112 Nue.

Nella stanza adiacente a quella in cui si era rifugiato il 40enne, si erano barricate per lo spavento quattro persone di origine peruviana: due donne insieme a un ragazzo e a un bambino. (ANSA).