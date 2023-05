Per i ballottaggi affluenza Toscana alle ore 15 in calo a 51,31%

(ANSA) - FIRENZE, 29 MAG - Affluenza definitiva in calo in Toscana per il secondo turno dedicato ai ballottaggi per il rinnovo dei Comuni. Alle ore 15, orario di chiusura dei seggi, in 302 seggi su 302, ha votato il 51,31% degli aventi diritto, in calo dal 57,85% del primo turno. Si votava per il ballottaggio in sei comuni.

Nei capoluoghi di provincia, alla chiusura dei seggi sono stati 40.835 gli elettori del Comune di Pisa che si sono recati al voto per il ballottaggio, pari al 56,34% degli aventi diritto (al primo turno aveva votato il 56,43%).

A Siena hanno votato 24.694 elettori, pari al 56,95 per cento degli aventi diritto (63,82% al primo turno).

A Massa hanno votato 29.275 elettori pari al 51,14% (al primo turno 60,29%). (ANSA).