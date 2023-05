Furti a distributori automatici nel Napoletano, un arresto

(ANSA) - TORRE ANNUNZIATA, 29 MAG - Era diventato il terrore dei titolari di distributori automatici della penisola sorrentina, colpiti quattro volte tra il novembre e il gennaio scorsi. Ora la svolta: a Pistoia, i carabinieri della compagnia di Sorrento (Napoli) hanno infatti notificato un'ordinanza applicativa della misura cautelare agli arresti domiciliari con l'ausilio del braccialetto elettronico, emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina, ad un uomo di origine georgiana già noto alle forze dell'ordine, attualmente detenuto per altra causa nel carcere del comune toscano.

L'uomo è accusato complessivamente di quattro furti, l'ultimo dei quali compiuto con un complice allo stato ancora da identificare. Tutto era partito il 18 novembre 2022, quando il titolare di alcuni punti vendita di distributori automatici di snack e bevande attivi h 24, ubicati in diversi comuni della penisola sorrentina, aveva presentato denuncia alla stazione dei carabinieri di Sorrento dopo avere subito, nei giorni precedenti, tre furti all'interno di altrettanti esercizi commerciali.

In particolare, i primi due colpi si erano verificati la notte del 6 novembre 2022, quando erano stati forzati altrettanti distributori automatici, portando via la somma complessiva di 2.200 euro ed un lettore di banconote. Il terzo era invece stato commesso il 16 novembre, sempre in orario notturno: bottino 600 euro e un altro lettore di banconote.

Il quarto furto si verificherà invece, ai danni di un'altra vittima, nella tarda serata del 25 gennaio scorso, quando il ladro, in concorso con un altro soggetto, forzerà un altro distributore automatico, portando via 300 euro in contanti.

''Le successive indagini - spiegano dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata - svolte anche mediante l'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e la comparazione delle modalità di commissione dei furti, che ha evidenziato l'utilizzo di un medesimo modus operandi, hanno consentito ai carabinieri della Stazione di Sorrento di pervenire con elevata probabilità all'identificazione dell'autore''.

(ANSA).