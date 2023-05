Centrodestra si conferma alla guida di Massa, Siena e Pisa

(ANSA) - FIRENZE, 29 MAG - Il centrodestra, a cinque anni dal ribaltone che lo portò alla guida di Massa, Siena e Pisa, si conferma in tutti e tre le città toscane. A Massa è di nuovo sindaco Francesco Persiani col 54,36%, Nicoletta Fabio è la prima donna sindaco della città del Palio avendo ottenuto il 52,16%, e a Pisa, quando ancora manca una sezione da scrutinare su 86, il sindaco uscente Michele Conti ha ottenuto il 52,15% dei voti.

Negli altri tre comuni dove si è andati al ballottaggio in Toscana, il voto ha confermato a Pietrasanta (Lucca) Alberto Stefano Giovannetti, che correva per Fi-Lega-Ancora Pietrasanta, a Campi Bisenzio (Firenze), vince Andrea Tagliaferri, sostenuto da Sinistra-M5s mentre va al centrosinistra Pescia (Pistoia), dove ha vinto Riccardo Franchi.