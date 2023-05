A Galleria dell'Accademia a Firenze 2 e 4 giugno ingresso gratis

(ANSA) - FIRENZE, 29 MAG - Doppia opportunità per visitare gratuitamente la Galleria dell'Accademia di Firenze. Sia venerdì 2 giugno, Festa della Repubblica Italiana, che domenica 4 giugno, per l'iniziativa #DomenicalMuseo, istituita dal MiC - Ministero della Cultura, il museo sarà straordinariamente aperto con ingresso gratuito, senza prenotazione, dalle ore 8.15 alle 18.50 Si potranno ammirare la statuaria michelangiolesca, con l'immortale David e I Prigioni, insieme alla ricca raccolta di pittura italiana antica, che annovera esemplari pittorici dei massimi artisti fiorentini quali Giotto, Sandro Botticelli, Andrea del Sarto. E proseguendo al primo piano, oltre a un nucleo di icone bizantine, si trova una sezione dedicata al Tardogotico fiorentino, con opere come il polittico con Annunciazione e Santi di Giovanni del Biondo, o Il polittico dell'Incoronazione della Vergine e santi di Giovanni Dal Ponte e altre ancora di Spinello Aretino, Lorenzo di Bicci, Mariotto di Nardo, Niccolò di Piero Gerini. Una sala è intitolata a Lorenzo Monaco, dove spiccano, in particolare, la sua l'Orazione nell'Orto e l'Annunciazione. C'è la possibilità inoltre di recarsi nella nuova Gipsoteca, nel Salone dell'Ottocento, recentemente riallestita e rinnovata, con la collezione di modelli e calchi in gesso di Lorenzo Bartolini e del suo allievo, Luigi Pampaloni, oltre alla sala degli strumenti musicali dei granduchi Medici e Lorena, provenienti in gran parte dalle collezioni del Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze. (ANSA).