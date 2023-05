Ciclismo, in 2.200 a Montalcino per l'Eroica

(ANSA) - MONTALCINO, 28 MAG - Sono stati oltre 2.200, secondo quanto reso noto dagli organizzatori, i ciclisti che hanno partecipato oggi all'Eroica di Montalcino (Siena). La capitale del Brunello ha ospitato, la settima edizione dell'evento nato sulla scia del fenomeno L'Eroica di Gaiole in Chianti "che va conquistando sempre appassionati da tutto il mondo": i ciclisti arrivati a Montalcino provenivano da 39 diversi paesi. La manifestazione ha preso il via da piazza del Popolo: cinque i percorsi a disposizione.

Il percorso più pedalato è stato quello dei 79 chilometri con ben 684 ciclisti, quello di 96 chilometri da 566. Il più lungo, di ben 153 chilometri, da 472 ciclisti. I due percorsi più corti sono stati scelti da 423 ciclisti (46 chilometri), 69 sono stati i ciclisti che hanno pedalato il percorso di 27 chilometri. Dei 2214 partecipanti gli stranieri sono stati 487, 243 le donne sui pedali.

"Eroica ha tanti meriti, tutti guadagnati sul campo - dichiara Giancarlo Brocci - ideatore de L'Eroica - con certezza assoluta gli eventi Eroica producono sempre più gioia e felicità. Sia in Italia che in giro per il mondo la contaminazione non conosce limiti". "Tutto è andato a meraviglia - aggiunge Franco Rossi, presidente di Eroica Italia - siamo felicissimi che ci siano sempre più persone che vengono a Eroica Montalcino. Aumentano gli eventi collaterali, crescono l'entusiasmo e l'impegno delle tante realtà sul territorio. Mi corre l'obbligo di ringraziare i tanti volontari, le associazioni che ci hanno aiutato nell'allestimento dei ristori e dei percorsi, le forze dell'ordine tutte, le istituzioni e il territorio tutto. Tutti bravissimi". (ANSA).