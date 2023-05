Migranti, attesa il 30 maggio a Livorno nave Humanity 1

(ANSA) - LIVORNO, 27 MAG - Attraccherà al porto di Livorno il 30 maggio alle 8.30 la nave ong Humanity 1, con 88 migranti a bordo recuperati ieri mattina al largo della Libia e dei quali, fanno sapere dalla Prefettura di Livorno, ancora non si conoscono né la distribuzione tra uomini, donne e eventuali minori, né le loro condizioni fisiche e sanitarie. Livorno accoglierà dunque per la quarta volta una nave ong con a bordo migranti soccorsi in mare, dopo i due sbarchi di Life Support, l'ultimo appena il 3 maggio scorso, e uno della Sea Eye.

Sempre dalla Prefettura si conferma che come per l'ultimo sbarco la nave sarà destinata alla banchina 56 e tutte le operazioni di identificazione e i controlli sanitari saranno effettuati all'interno della struttura della Stazione Marittima.

(ANSA).