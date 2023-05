Rischio idrogeologico, esteso codice giallo in alto Mugello

(ANSA) - FIRENZE, 25 MAG - Il codice giallo per rischio idrogeologico, già in corso per l'alto Mugello, è stato esteso fino a tutta la giornata di domani, venerdì 26 maggio, dalla Sala operativa della Protezione civile regionale.

Ancora instabilità pomeridiana per oggi, giovedì, con rovesci e temporali sparsi, anche forti, più frequenti sulle zone interne centro-meridionali, spiegano ancora dalla Sala operativa. Possibilità di forti colpi di vento e grandinate.

Domani non si escludono isolati rovesci pomeridiani nell'interno. (ANSA).